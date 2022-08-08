تعليم نجران يطلق المرحلة الثالثة من برامج التدريب الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث أمس، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، التي تنفّذ في عدد من مراكز التدريب بكافة قطاعات المنطقة.
وأوضحت الإدارة أن البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، مشيرةً إلى أن من أبرز البرامج إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، والمهارات الحياتية والأسرية، والأمن النفسي والعاطفي، وتنمية التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي.
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