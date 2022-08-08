أكثر من 22 ألف مستفيد من خدمات قسم العيون بمجمع الملك فيصل بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف

قدّمت صحة الطائف ممثلة بقسم العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف خدماته لـ 22736 مستفيداً، وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.

وراجع عيادات العيون التخصصية 3788 مراجعاً فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة الفرز الأولي 2883 مراجعاً، وبلغ عدد حالات طوارئ العيون 2537 حالة وعمليات العيون الكبرى بلغ عددها 288 عملية وعمليات العيون الصغرى 872 عملية، كما راجع عيادات فحص البصريات 8249 مراجعاً، وعيادات البصريات التشخيصية 4119 مراجعاً .

ويضُم قسم العيون عيادات تخصصية وتشخيصية في عدد من التخصصات الدقيقة بطب وجراحة العيون ومنها القرنية والشدفة الأمامية، جراحات تصحيح النظر، طب و جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، المياه الزرقاء، طب وجراحة عيون الأطفال والحول، والعدسات الصلبة.