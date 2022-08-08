أمير الحدود الشمالية بالنيابة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العضيدان.
وجرى خلال الاستقبال بحث سير عمل النيابة، والسبل الكفيلة بإنهاء المعاملات والقضايا في أسرع وقت ممكن.
ونوه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم القيادة الحكيمة أيدها الله.
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