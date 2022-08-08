أكثر من 2000 مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

قدّم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته لـ 2,106 مستفيدين وذلك خلال شهر يوليو للعام 2022م.

وبلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 393 مراجعاً، واستفاد 31 مراجعاً من عيادة جراحة اللثة، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 111 مراجعاً، فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 269 مراجعاً.

واستفاد 233 طفلاً من خدمات عيادة طب أسنان الأطفال، كما جرى خدمة 194 مراجعاً في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي عيادة العلاج التحفظي 63 مراجعاً، ومراجعي عيادة صحة الفم والأسنان 50 مراجعاً، وبلغ عدد فحوصات الأشعة 432 فحصاً فيما جرى تقديم الخدمة لمراجعي الكشف البصري لـ 325 مراجعاً وذلك خلال نفس الفترة.