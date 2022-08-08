شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث مدافعين بقائمة اهتمامات جارسيا لتدعيم صفوف النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي محاولاته للتعاقد مع العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتقوية الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد بالسعودية.

ومن المنتظر أن تكن ضربة البداية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الخامس والعشرين من أغسطس الجاري بمباراة الفيحاء وضمك في السابعة مساء.

النصر يسعى للتعاقد مع مدافع جديد

وكشفت بعض المصادر داخل نادي النصر السعودي على رغبة رودي جارسيا في التعاقد مع ثلاث مدافعين جدد من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق.

وتشير التقارير إلى أن النادي يرغب في ضم المدافعين البلجيكي جايسون دينايير، واليوناني كوستاس مانولاس، والأمريكي جون بروكس ودخولهم بقوة بقائمة اهتمامات رودي جارسيا.

وأكدت التقارير بأن إدارة النصر تملك موافقة دينايير، إلا أنها وضعته كخيار ثانٍ، حيث فتحت خط المفاوضات مع الأمريكي جون بروكس ووضعته خيار أول للتعاقد معه.

جارسيا يطلب تدعيم خط الدفاع قبل بداية الموسم الجديد

ويأتي هذا القرار بالتشاور مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا واقتراحاته والذي طالب بالفعل التعاقد مع مدافعين جدد للفريق.

يذكر أن إدارة الفريق تعمل جديا من أجل إنهاء التعاقد مع المدافعين خلال الثلاث أيام المقبلة من أجل اللحاق بمعسكر الفريق في إسبانيا في الوقت الحالي والذي سينتهي يوم السبت المقبل.

الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي سيفتتح مشواره بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة الوحدة في السابع والعشرين من أغسطس الجاري على ملعب مرسول بارك.



