مختبر وزارة النقل يواصل جولاته على مشاريع الطرق للتأكد من معايير الجودة والسلامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجّل المختبر المركزي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، عدداً من النجاحات خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وذلك في سبيل تطوير الطرق التابعة للوزارة والارتقاء بمؤشر جودتها وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديها وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، ورفع مستويات السلامة المرورية.

وقام المختبر المركزي، بمراجعة واعتماد 66 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، إلى جانب ذلك قام المختبر بمراجعة واعتماد 55 مادة لإنشاء الطرق، وعمل 91 جولة تفتيشية على المشاريع، إضافةً إلى عمل 98 جولة تفتيشية على مصانع إنتاج مواد إنشاء الطرق.

وتهدف جهود المختبر المركزي إلى تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، والإسهام في تقدّم المملكة بمؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالمياً في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل لضمان جودة أعلى للطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورًا رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية المملكة 2030.