قرار حكومي من إسبانيا ينفر السياح

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت‭ ‬إسبانيا‭ ‬قرارات‭ ‬‮«‬اقتصادية‮»‬‭ ‬صارمة،‭ ‬بشأن‭ ‬توفير‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬قد‭ ‬تدفع‭ ‬السياح‭ ‬لتجنب‭ ‬زيارة‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬الصيف‭.‬

ووفقا‭ ‬لسكاي‭ ‬نيوز،‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬أقرت‭ ‬قانونا‭ ‬جديدا‭ ‬يمنع‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬الداخلة‭ ‬تحت‭ ‬27‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

ويشمل‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬المكاتب‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬ووسائل‭ ‬المواصلات‭.‬

ورغم‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف‭ ‬الشديدة،‭ ‬ستضطر‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السائحين،‭ ‬إلى‭ ‬إبقاء‭ ‬الجو‭ ‬حارا‭ ‬داخليا،‭ ‬فوق‭ ‬27‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

هذا‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مساعي‭ ‬إسبانيا‭ ‬لخفض‭ ‬استخدامها‭ ‬للغاز‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭ ‬بالمئة،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأخير‭ ‬لتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭.‬

كما‭ ‬سيتوجب‭ ‬أيضا‭ ‬فصل‭ ‬إنارة‭ ‬واجهات‭ ‬المتاجر‭ ‬والمكاتب‭ ‬الحكومية‭ ‬الفارغة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬مساء،‭ ‬بموجب‭ ‬القواعد‭ ‬الجديدة‭.‬

ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬إسبانيا‭ ‬حاليا،‭ ‬صيفا‭ ‬‮«‬ساخنا‮»‬‭ ‬للغاية،‭ ‬مع‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬البلاد،‭ ‬وانتقد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬كوستا‭ ‬ديل‭ ‬سول‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭. ‬وقال‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬سالادو‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬سائحين‭ ‬راضين،‭ ‬لا‭ ‬سائحين‭ ‬‮«‬مسلوخين‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬المظلمة‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬مصادر‭ ‬بريطانية‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا‭ ‬خلال‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية،‭ ‬بسبب‭ ‬القرار‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يزعج‭ ‬الكثيرين‭ ‬ويؤدي‭ ‬لإجازة‭ ‬‮«‬مزعجة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصف‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭.‬