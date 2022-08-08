“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على ‏منطقة حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية اليوم على ‏منطقة حائل ‏ومحافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ ‏في مدى الرؤية، وتشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة ٩ مساءً.‏