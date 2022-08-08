إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي جنين بالضفة الغربية. وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها قرية رمانة غرب جنين وقيامها بهدم منزلي ذوي أسيرين. وفي ذات السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية. أخبار قد تهمك

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