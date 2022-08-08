محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة قدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفيات صحة الباحة خدماتها لـ 20685 مستفيداً، خلال الأسبوع الماضي. وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 10446 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 10239 مستفيداً، وبلغ عدد المنومين 1619 مريضاً، وأجريت 301 عملية جراحية خلال الفترة ذاتها.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 20 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات صحة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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