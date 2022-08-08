اخبار دوليه – «دفنوه سراً».. مسؤول أفغاني سابق يكشف عن مكان دفن الظواهري

محمد بن مسعود - الدمام - كشف‭ ‬مسؤول‭ ‬أفغاني‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬طالبان‭ ‬قامت‭ ‬بدفن‭ ‬جثمان‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬أيمن‭ ‬الظواهري،‭ ‬سراً‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬قندهار‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬أفغانستان‭.‬

وقال‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ – ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الأفغاني‭ ‬السابق،‭ ‬أشرف‭ ‬غني‭ – ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طالبان‭ ‬دفنت‭ ‬جثة‭ ‬الظواهري‭ ‬ورفاقه‭ ‬سراً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بانجواي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬قندهار‭ ‬جنوب‭ ‬أفغانستان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬صالح‭: ‬‮«‬أرسل‭ ‬لي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬قندهار‭ ‬صوراً‭ ‬وإحداثيات،‭ ‬وادعى‭ ‬أن‭ ‬الظواهري‭ ‬ورفاقه‭ ‬دفنوا‭ ‬سراً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بنجواي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬قندهار‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬مقتل‭ ‬الظواهري‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬جرى‭ ‬استهداف‭ ‬محل‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأفغانية‭ ‬كابل‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬الأفغانية،‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد،‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬لم‭ ‬تعثر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جثة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬اغتيال‭ ‬الظواهري‭.‬

وأوضح‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ – ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬فردا‮»‬‭ ‬الإيراني‭ ‬المعارض‭ ‬الذي‭ ‬تموله‭ ‬واشنطن،‭ ‬حول‭ ‬مقتل‭ ‬الظواهري‭ – ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نعثر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جثث‭ ‬بعد‭ ‬والمتفجرات‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬دمرت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬‮«‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬بوجود‭ ‬الظواهري‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وأن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬لواشنطن‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬تعد‭ ‬انتهاكاً‭ ‬لاتفاق‭ ‬الدوحة‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬والانتهاكات‭ ‬للمجال‭ ‬الجوي‭ ‬للبلاد‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬عواقب،‭ ‬وستكون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عنها،‭ ‬وبعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أيمن‭ ‬الظواهري‭ ‬اتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬طالبان‭ ‬بإيواء‭ ‬قيادة‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬كابل‭.‬

وبعد‭ ‬مقتل‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬أصبح‭ ‬الظواهري‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬وأصبح‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬