انخفاض طفيف .. تعرف علي أسعار الذهب اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.76 ريال، أي ما يعادل نحو 57.00 دولاراً، فيما سجل عيار 22 سعر 195.95 ريال، أي ما يعادل نحو 52.25 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.04 ريال، أي ما يعادل نحو 49.88 دولار، بينما وصل عيار 18 إلى 160.32 ريال، أي ما يعادل نحو 42.75 دولار.