محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.
الذهب عيار 24
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.76 ريال، أي ما يعادل نحو 57.00 دولاراً، فيما سجل عيار 22 سعر 195.95 ريال، أي ما يعادل نحو 52.25 دولار.
الذهب عيار 21
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.04 ريال، أي ما يعادل نحو 49.88 دولار، بينما وصل عيار 18 إلى 160.32 ريال، أي ما يعادل نحو 42.75 دولار.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض طفيف .. تعرف علي أسعار الذهب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.