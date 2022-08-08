“المنافسة” توافق على استحواذ “دله” على 19% من أسهم المركز الطبي الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة “دله” للخدمات الصحية وشركة المركز الطبي الدولي. وأوضحت الهيئة أن عملية التركيز الاقتصادي تتمثل في استحواذ شركة “دله الصحية” على 18.98% من شركة “المركز الطبي الدولي” من شركة “كن للاستثمار القابضة”. يشار إلى أن شركة “دله للخدمات الصحية”، قد أعلنت في يونيو الماضي، إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة “كن للاستثمار القابضة” لغرض الاستحواذ على كامل أسهمها في رأس مال شركة المركز الطبي الدولي والبالغة 14.23 مليون سهم، تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي. أخبار قد تهمك

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