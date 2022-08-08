شاهد.. الرياح الهابطة تقتلع الأشجار في الطائف وخبير طقس يكشف السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتلاع الرياح الهابطة الأشجار في أم الدوم التابعة لمحافظة المويه شمال شرق الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وكشف خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أن الرياح الهابطة من السحب هي رياح سطحية قوية تنبعث من مصدر علوي وتضرب سطح الأرض بشكل شعاعي، وبخطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع اليوم، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وجازان وتبوك والرياض، وأن تسود أجواء حارة نهارًا لحارة جدًا، مع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من شرق وغرب ووسط وشمال.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تعرضت محافظة الطائف وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.