اليمن.. أضرار جسيمة جراء سيول جارفة في محافظة مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تضرر أكثر من 16 ألف أسرة نازحة، من الأمطار الغزيرة والسيول التي غمرت مخيمات النزوح في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، في بيان، إن 16,735 أسرة تضررت جراء الأمطار الغزيرة، مضيفة أن 5,287 أسرة متضررة كلياً، و11,448 أسرة تضررت جزئياً جراء السيول.

ودعا البيان، شركاء العمل الإنساني إلى التدخل العاجل وتغطية الاحتياجات الطارئة في مجال المأوى والغذاء للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

وحثت الوحدة على استبدال المأوى الطارئ وتبني استراتيجية عامة لحماية المخيمات من الكوارث والحوادث وإعادة تنظيمها وترتيبها.

وتعد محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات المسلحة في اليمن، إذ تؤوي أكثر من 2.2 مليون ألف نازح يمثلون 60% من النازحين داخليا في 197 مخيما في مدينة مأرب ومديرية الوادي المجاورة لها، وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

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ويعاني النازحون في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.3 ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة، عموما وفي مأرب بشكل خاص، من وضع إنساني صعب للغاية، جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ سنوات الحرب وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية وكذا نتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.