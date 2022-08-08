“النقل” تعلن أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم، عن أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين، مؤكدة على المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم بسرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي.
وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم استكمال إجراءات الكشف الطبي، فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الوظيفة، كما أتاحت “النقل” التواصل عبر البريد الإلكتروني في حال وجود استفسار [email protected] .
وللاطلاع على أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين عبر الرابط من ( هنا ).
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