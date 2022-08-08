شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين للنسخة الجديدة 2022/2023، المقرر أن ينطلق في آواخر شهر أغسطس الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية، موعد أولى مباريات نادي الهلال السعودي في الدوري الممتاز، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الهلال الأولى في دوري المحترفين السعودي 2022/2023

يفتتح حامل اللقب للنسخة الماضية منافسات الدوري السعودي بمواجهة سهلة أمام نادي الخليج " الصاعد حديثًا إلى صفوف دوري المحترفين السعودي، والتي تقام يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم تلجديد 2022/2023 بشكل مجاني عبر تقنية SD، بينما تكون قنوات HD مشفرة.

ومن المتوقع أن تحصل قناة SSC على العديد من الحقوق الدولية والقارية على صعيد الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة في الموسم الماضي 2021/2022.

ملعب مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022/2023

يستضيف ستاد الملك محمد بن فهد أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، حيث يقع الهلال ضيفًا على الخليج ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة السعودية.

تشكيل الهلال المتوقع لمنافسات الموسم الجديد 2022/2023

من المتوقع أن يدخل زعيم القارة الآسيوية إلى الموسم الكروي المرتقب، بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

وفي خط الوسط: جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا، اندري كاريلو.

والهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، ميتشيل ديلجادو.

جدول مباريات الهلال في دوري المحترفين السعودي 2022/2023

نقدم لكم من خلال موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي، جدول بعض مباريات الأزرق في الدوري السعودي للموسم الكروي الجديد، وذلك يأتي كالتالي..

«الجولة الأولى» الهلال × الخليج.

«الجولة الثانية»الهلال × الفيحاء.

«الجولة الثالثة »الهلال × الفتح.

«الجولة الرابعة» الهلال × الوحدة.

«الجولة الخامسة» الهلال × التعاون.

«الجولة السادسة»الهلال × الاتفاق.

«الجولة السابعة» الهلال × الطائي.