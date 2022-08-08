شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الإثارة.. موعد مباراة الوصل والجزيرة الودية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب مُحبي الكرة الإماراتية في جميع أنحاء العالم انطلاقة المباراة الودية المرتقبة المقرر أن تجمع بين الوصل والجزيرة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022/2023 في هولندا.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات عن اللقاء الودي المنتظر الذي يجمع بين الوصل والجزيرة مساء اليوم الإثنين الموفق 8 من شهر أغسطس الحالي.

موعد مباراة الجزيرة والوصل القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الجزيرة والوصل في مباراة ودية مساء اليوم في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الإماراتية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على جدول مباريات الوصل في دوري الخليج العربي 2022/2023

كشفت رابطة الدوري الإماراتي خلال الشهر الماضي عن جدول مباريات الوصل في الدور الأول دوري الخليج العربي 2022/2023، والذي جاء كالآتي:-

الجولة الأولى « الوصل × الوحدة».

الجولة الثانية «البطائح × الوصل».

الجولة الثالثة «الوصل × دبا».

الجولة الرابعة «النصر × الوصل»

الجولة الخامسة «الوصل × الظفرة».

الجولة السادسة «الشارقة × الوصل».

الجولة السابعة «الوصل × اتحاد كلباء».

إليكم القنوات الناقلة لبطولة الدوري الإماراتي

ترصد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية البطولة الإماراتية.

• تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات: 11804.

-الاستقطاب: عمودي

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• بينما عبر القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12091.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيف أنهى الوصل والجزيرة الدوري الإماراتي في الموسم الماضي 2021/2022

أنهى الأصفر دوري الخليج العربي في نسخته الماضية في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

بينما احتل الجزيرة المركز الرابع من جدول ترتيب دوري الخليج العربي 2021/2022 برصيد 45 نقطة.