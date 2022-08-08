أكثر من 280 ألف مستفيد من خدمات مستشفيات المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

قدّمت مستشفيات المدينة المنورة خدماتها لـ 280,501 مستفيد, وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م .

وأفاد تجمع المدينة المنورة الصحي, بأنه بلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ بمستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية ( 24،141 ) مراجع، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (22،829 ) مراجع، كما تم إجراء ( 1300 ) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية أستقبل ( 125،533 ) مراجع ، كما قدّم قسم العيادات الخارجية بالمستشفى خدماته لـ ( 74،756 ) مراجع، فيما أجريت فيه ( 4,372 ) عملية جراحية .

وأبان التجمع إستفادة ( 16،027 ) مراجع من خدمات قسم الطوارئ بمستشفى الطب النفسي التخصصي، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ ( 12،226 ) مراجع ، وبلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة ( 23،183 ) وصفة.

وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي, أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى التأهيل الطبي بلغ ( 4،989 ) مراجع للعيادات الخارجية وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي ( 28،159 ) ومستفيدي الأطراف الصناعية ( 1،789 ) مستفيد.