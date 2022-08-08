السماح للمعلمات بتدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية

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وجَّهت وزارة التعليم، بإسناد تدريس الطلاب بالصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية للمعلمات، وذلك ابتداءً من العام الدراسي الحالي 1444هـ، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك في تعميم من وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي للمدارس الأهلية والعالمية بمحافظة جدة، مبينة أن السماح جاء إشارة إلى تطبيق إسناد تدريس الطلاب إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الابتدائي، ونظرًا لما حققه هذا التطبيق من تحسين في مخرجات التعليم لدى طلاب هذه المدارس.
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا رغبة في الاستمرار في إيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلُّم، ودعمًا للاستثمار في قطاع التعليم العام الأهلي.
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Source akhbaar24
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