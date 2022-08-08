“إيجار”: أقل مدة بالعقد المُبرم بين المؤجر والمُستأجر 3 أشهر.. وأطول مدة 30 سنة

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أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أطول مدة يمكن إبرامها في العقود المُعتمدة لديها بين المؤجرين والمُستأجرين.

وبيّنت الشبكة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية إبرامه عقد إيجار مدته 10 سنوات، أن أقل مدة لإبرام العقد بين المؤجر والمُستأجر هي 3 أشهر وأطول مدة للعقد 30 سنة.

ولفتت إلى أنه يمكن إبرام العقد أي مدة حتى 30 عاماً، مع تحديد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) مع اعتماد آلية الدفع في العقد.



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Source akhbaar24

