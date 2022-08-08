“حساب المواطن” يوضح كيفية التصرف حيال رفض بعض المرفقات في طلب الدعم

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أوضح برنامج “حساب المواطن”، كيفية التصرف حيال رفض بعض المرفقات التي يقدمها المستفيد للحصول على الدعم.
وبيّن البرنامج، أنه في حال كانت حالة الطلب مكتملاً مع مرفقات مرفوضة فيتم الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات)، ثم حذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.
ونوه إلى أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
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Source akhbaar24
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