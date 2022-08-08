شاهد..  مطعم يقدم اللحوم نيئة للزبائن.. وردة فعل سائح سعودي بعد تناولها

︎ . المناطق_متابعات وثق سائح سعودي مقطع فيديو لأغرب مطعم في أثيوبيا يقدم اللحوم النيئة للزبائن . وأبان الفيديو العاملين في المطعم وهم يقطعون اللحوم النيئة ويقومون بوضعها في الأطباق لتقديمها للزبائن مباشرة بدون طهي. وأظهر الفيديو المطعم مزدحما بالزبائن الذين يتناولون اللحوم النيئة. وفي نهاية الفيديو ظهر السائح السعودي برفقة شخص آخر وهو يقوم بتجربة تناول وجبة من اللحوم النيئة، وبمجرد أن تناول قطعة لحم شعر بالاستغراب. وقال إن تناول اللحوم النيئة وجبات معتادة في أثيوبيا ماعدا يومي الأربعاء والجمعة حيث لا يأكلون أي منتجات حيوانية وفقاً لعقيدتهم. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/st.coXuKrI2tBIR.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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