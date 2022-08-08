يؤثر على العمود الفقري.. ما هو مرض “الصلب المشقوق” وأسباب الإصابة به وطرق علاجه؟

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ما هو المرض المسمى بالصلب المشقوق الذي يؤثر على العمود الفقري، مبينة أسباب الإصابة به وطرق علاجه.

وقالت المدينة إن الصلب المشقوق هو عبارة عن حالة طبية تؤثر على العمود الفقري وتحدث نتيجة عدم تطور العمود الفقري والنخاع الشوكي بشكل طبيعي في الرحم، ما يتسبب بتكون فجوة في العمود الفقري.

وأضافت أنه لم تتم معرفة السبب وراء الإصابة بتلك الحالة، لكن العلماء يرجحون وجود بعض عوامل الخطر ومنها البيئية والغذائية والجينية، ويذكر منها انخفاض تناول حمض الفوليك خلال الحمل، ووجود تاريخ عائلي، وتناول بعض الأدوية خلال الحمل مثل حمض الفالبرويك الذي يستخدم لعلاج الصرع.

ونوهت إلى أن طريقة علاجه تختلف من شخص لآخر اعتماداً على شدة الإصابة، حيث إن الأشخاص المصابين بالقيلة النخاعية السحائية يحتاجون علاجاً أكثر من المصابين بالسِنسِنة المشقوقة الخفية.

وبينت أن علاج الأعراض أو الحالات المرتبطة بالصلب المشقوق، يكون إما بالجراحة بعد الولادة في وقت قصير لغلق الشق، أو العلاج الوظيفي والطبيعي، أو علاج مشكلات الأمعاء والمسالك البولية والأجهزة المساندة ومعدات الحركة.



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Source akhbaar24

