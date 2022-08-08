طقس اليوم.. استمرار الأمطار وزخات البرد وأجواء شديدة الحرارة بالرياض والشرقية والشمالية والجوف

︎

.



أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان.

وأضاف أن هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار سيستمر على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

وأشار إلى أن الطقس سيكون حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم، والأجزاء الشرقية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف مدن المملكة ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة، و42 درجة في المدينة المنورة، و46 درجة في الرياض والدمام وبريدة، و39 درجة في جدة).



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

