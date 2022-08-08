شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقع في مواجهة ودية مع نادٍ إنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم في الهلال أن يُحقيق الفوز على ألميريا الإسباني أمس بهدفين مقابل لا شيء عن طريق كلًا من الأرجنتيني فييتو وسالم الدوسري في الشوط الأول من عمر اللقاء.

الهلال يكشف عن موعد مباراته الودية القادمة

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا منصة تويتر، ملاقاة نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي في الودية القادمة، ضمن استعدادات الأزرق للموسم الجديد 2022/2023

موعد مباراة الهلال ونوتنجام فورست القادمة

من المقرر أن تقام المباراة التي تحمل بين بطل آسيا، والصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة القادم.

وفي السياق ذاته خاض نوتنجهام فورست أولى مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الممتاز، وسقط على أيدي نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست الودية

من المتوقع أن يدخل زعيم آسيا بالتشكيل التالي أمام النادي الإنجليزي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: الدوسري، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كويلار، ماتيوس بيريرا، اندري كاريلو.

وفي خط الهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، ميتشيل ديلجادو.

تعرف على موعد أولى مباريات الهلال في دوري المحترفين السعودي 2022/2023

من المقرر أن يفتتح حامل اللقب السعودي للنسخة الماضية منافسات البطولة بمواجهة سهلة أمام نادي الخليج " الصاعد حديثًا إلى صفوف دوري المحترفين السعودي.

وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على ملعب مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022/2023

يحتصن ستاد الملك محمد بن فهد أحداث المباراة المنتظرة، حيث يقع الهلال ضيفًا على الخليج ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة السعودية.

جدول بعض مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022/2023

نرصد لكم من خلال موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول بعض مباريات الزعيم في الدوري السعودي للموسم الكروي الجديد، وذلك يأتي كالتالي:-

«الجولة الأولى»

- الهلال × الخليج.

«الجولة الثانية»

- الهلال × الفيحاء.

«الجولة الثالثة »

- الهلال × الفتح.

«الجولة الرابعة»

- الهلال × الوحدة.

«الجولة الخامسة»

- الهلال × التعاون.

«الجولة السادسة»

-الهلال × الاتفاق.

«الجولة السابعة»

-الهلال × الطائي.