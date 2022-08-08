أمن الطرق: إغلاق طريق العلا – المدينة مؤقتًا نظرًا لجريان وادي الوز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق بإغلاق طريق العلا – المدينة مؤقتًا نظرًا لجريان وادي الوز وارتفاع مستوى المياه. وأشارت إلى أن إغلاق الطريق سيكون بالاتجاهين، وأن الطريق البديل هو العلا – خيبر.

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