هدنة بين الإحتلال و غزة تدخل حيز التنفيذ.. وجيش الاحتلال يشن ضـربات جديدة قبل سريانها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، شن ضـربات جديدة على مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وذلك قبيل سريان الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين التي دخلت حيز التنفيذ اليوم (الإثنين).
ويعد إعلان توجيه ضـربات عسكرية جديدة مناقضًا لبيان سابق أكد فيه التوقف عن العمليات العسكرية في ظل التوصل إلى هدنة.
وعدّل الجيش الإسرائيلي بيانه مشدداً على أنه شن الضـربات الأخيرة قبل سريان الهدنة، بينما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة.
ونفذت إسرائيل مؤخراً ضـربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.
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