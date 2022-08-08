محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة تعمّد السير عكس الاتجاه في أحد الطرق، إلى جانب استخدام الجوال خلال القيادة. وظهر قائد المركبة في مقطع فيديو متداول، وهو يسير عكس الاتجاه معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. ولفتت “إدارة المرور”، إلى أنه تم ضبط قائد المركبة، إلى جانب تطبيق العقوبات المُقررة بالنظام بحقه. أخبار قد تهمك

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