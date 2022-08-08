قد تحدث بشكل غير متوقع.. “سعود الطبية” تحذر من حساسية الفول السوداني وتبيّن أعراضها

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية من حساسية الفول السوداني التي أشارت إلى أنها قد تحدث بشكل غير متوقع، مبينة الأعراض الدالة على الإصابة بها.

وأوضحت المدينة أن الكمية البسيطة جداً من تناول الفول السوداني قد تتسبب كذلك في ظهور أعراض الحساسية لذا يجب الحذر.

وأضافت أن أعراض حساسية الفول السوداني تختلف من شخص لآخر ومن نوبة لأخرى لدى نفس الشخص، وتشمل الطفح الجلدي، وتورم الوجه، وتقلصات وغثيان وقيء.

وأشارت إلى أن الأعراض تشمل كذلك وجود صعوبة في التنفس، ووجود صعوبة في البلع، والشعور بتنميل في الفم، وكذلك الشعور بالتعب.



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Source akhbaar24

