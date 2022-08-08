︎ .

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة تعمّد السير عكس الاتجاه في أحد الطرق، إلى جانب استخدام الجوال خلال القيادة. وظهر قائد المركبة في مقطع فيديو متداول، وهو يسير عكس الاتجاه معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. ولفتت “إدارة المرور”، إلى أنه تم ضبط قائد المركبة، إلى جانب تطبيق العقوبات المُقررة بالنظام بحقه.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة تعمّد السير عكس الاتجاه في أحد الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.