مستجدات الغزو الروسي.. قصف جديد لأكبر محطة نووية.. وأوكرانيا تهدد بوقف الحوار

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اتهمت أوكرانيا من جديد القوات الروسية بقصـف محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تُعد الأكبر في أوروبا، داعيةً إلى فرض عقوبات دولية جديدة على موسكو لتسببها في “إرهـاب نووي”.

قصف جديد لأكبر محطة نووية

وأعلنت شركة إنرجواتوم الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية، أن القوات الروسية ألحقت أضراراً بثلاثة أجهزة استشعار إشعاعي حين قصـفت المنشأة من جديد ما أسفر عن إصابة أحد العاملين بشظايا.

ولفتت إلى أنه لا يمكن الرصد والرد في الوقت المناسب في حالة تدهور الوضع الإشعاعي أو حدوث تسرب إشعاعي من حاويات الوقود النووي المستنفد.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن الإرهـاب النووي الروسي يتطلب رداً أقوى من المجتمع الدولي وفرض عقوبات على القطاع والوقود النوويين الروسيين.

استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية

غادرت أربع سفن إضافية محملة بالحبوب ميناءين أوكرانيين، حيث كانت تحمل السفن الأربع “مصطفى نجاتي” و”ستار هيلينا” و”غلوري” و”ريفا ويند” على متنها نحو 170 ألف طن من المواد الزراعية.

ووصلت سفينة شحن إلى تشورنومورسك السبت ليتم تحميلها بالحبوب للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.

وأبحرت سفينة “رازوني” التي ترفع علم سيراليون أمس (الأحد) من ميناء أوديسا الأوكراني وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة، لتكون الأولى التي تغادر بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية تركية.

أوكرانيا تهدد بوقف الحوار

هددت أوكرانيا بوقف أي حوار مع روسيا إذا أجرت استفتاءات على ضم مناطق أوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وأضاف زيلينسكي أن كييف تتمسك بموقفها المتمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا، متابعاً: “موقف بلادنا ما زال كما كان دائمًا.. لن نتخلى عن أي شيء نمتلكه”.



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Source akhbaar24

