مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي تختتم مشروع مبادرة دمك حياة

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المناطق_واس
اختتمت مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، مشروع مبادرة “دمك حياة “بالشراكة مع وزارة الصحة الذي اقيم في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 14 يونيو 2022م تحت عنوان “التبرع بالدم بادرة تضامن.
شارك في الجهد وأنقذ الأرواح” الذي يهدف إلى شكر المتبرعين بالدم وتقديرهم ،
وتسعى “مؤسسة الديوانية”، لإقامة مبادرات نوعية ذات أثر واستدامة في كافة المجالات التي تستهدف المجتمع المحلي ومحيطه، وتنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة في جميع المناطق بقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي وللعام الخامس على التوالي وساهمت هذه المبادرة في الوصول إلى أكثر من ثلاثة ألاف متبرع من اجمالي 12 الف متبرع خلال شهر يونيو بقيادة أكثر من ألف واربعة مئة متطوع خلال أيام الحملة وقد حصلت المبادرة في عام 2021م على جائزة ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والانسانية بدولة الكويت كأفضل المشاريع التطوعية في الوطن العربي ،
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالحميد الرفاعي، إن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم تطوعاً وتشجيع افراد المجتمع على التبرع بالدم لتحفيز المتبرعين وتحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبنوك الدم في المملكة.
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Source almnatiq
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