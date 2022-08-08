سكني يجيب.. هل يمكن إلغاء منتج الأرض والتقديم على مخطط آخر ؟

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المناطق-متابعات

كشف برنامج سكني عن مدى إمكانية إلغاء منتج الأرض في حال لم يكن المنتج مناسبًا للمستفيد .

ورد البرنامج على استفسار أحد المستفيدين في هذا الشأن عبر تويتر :”أنه يمكن إلغاء منتج الأرض في حال لم يكن المنتج مناسبًا”.

وتابع سكني أنه في حال تم إلغاؤه وتم إسقاطه من الاسم، يمكن التقديم على مخطط آخر مناسب للمستفيد في حال كان متاحًا.

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Source almnatiq

