شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بكأس العرب للشباب.. أسطورة الاتحاد يتغنى بحارس السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي على التغني بـ أسامة المرمش حارس المنتخب السعودي للشباب، بعد المستوى المبدع الذي بدى عليه الشاب طوال البطولة، خاصة في نهائي أمس أمام مصر.

محمد نور يتغنى بحارس العميد

وانتشر فيديو لـ محمد نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث عن حارس العميد ومدى تألقه مع الخُضر هلال بطولة كأس العرب للشباب المُنقضية.

ماذا قال نور عن حارس المنتخب السعودي للشباب؟

وذكر نور تحديدًا التالي..

"صراحة مرمش هيكون له مستقبل كبير للكرة السعودية ونادي الاتحاد، أتمنى المحافظة عليه وما نستعجل عليه، يستحق الحصول على فرصة عن جدارة".

واستمر: "شخصيته تظهر على زملائه داخل الملعب وحتى في توجيهاته، صراحة حارس مستقبل، سيكون له شأن كبير، ولكن لا بد أن يحافظ على نفسه".

وفي السياق ذاته تمكن المنتخب السعودي من الحفاظ على لقب كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، وذلك بعد الفوز على الفراعنة أمس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

تعرف على مشوار مصر في كأس العرب للشباب

بدأ المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، وتمكن من التربع على عرشها برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي، تقابل منتخب مصر مع المغربي واستطاع من الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة.



بينما الدور نصف النهائي، نجح منتخب مصر في التفوق على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحجز مقعده في النهائي.

ولكن تبقى العقدة مستمرة، وخسر المنتخب المصري كأس العرب للشباب من شقيقه السعودي بركلات الترجيح.

إليكم مشوار السعودية في كأس العرب

وصل المنتخب السعودي إلى النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالفوز على موريتانيا بهدفين فقط لا غير ثم الانتصار على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف.



وفاز على منتخب اليمن في الربع النهائي بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي، وفي نصف النهائي أمطر شباك منتخب فلسطين بخماسية.

قبل أن يحافظ على اللقب بالفوز به على حساب المنتخب المصري أمس بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بواقع هدف لكل فريق.