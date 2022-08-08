منتجع في جزر المالديف يطلب موظفاً حافي القدمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعرب منتجع في جزر المالديف عن نيته لتوظيف بائع كتب حافي القدمين بعقد عامٍ كامل

يعتبر هذا العرض مغرياً للكثيرين، حيث تبلغ تكلفة الإقامة في الجزر 365000دولارا أسترالسا لليلة الواحدة

فقد نشر منتجع Soneva Fushi طلب توظيف ناشط ومتابع على وسائل التواصل الاجتماعي ليعمل في إدارة مكتبته لمدة عام ابتداءً من أكتوبر القادم، واشترط المنتجع على المتقدمين مؤهلاً غريباً هو أن يكون حافي القديم دائماً

وحسب موقع TimeOut سيقدّم المنتج للموظف المستقبلي 750دولاراً شهرياً، إضافة إلى إقامة مجانية في فيلا تسجّل باسمه طوال مدة إقامته، بحسب موقع أستراليا بالعربي

ويُشترط على المقبولين أيضاً إجادة اللغة الإنجليزية لفظاً وكتابة، ووجود خبرة في بيع الكتب، وشغف قوي بالقراءة وخصوصاً الأدب بنوعيه الكلاسيكي والحديث

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وتتمثل مهام الموظف بإدارة مبيعات المكتبة وتحسين تجربة زوارها وإعطائهم دروساً في الكتابة الإبداعية ومحاضرات أدبية منوعة. وكما على المرشح أيضاً أن يكون متابعاً لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيكون مسؤولاً عن صفحات المكتبة على هذه المواقع

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها المنتجع موظفاً بهذا المنصب وتلك الشروط، فقد وظّف 6 أشخاص منذ 2018 حتى الآن

يبدأ تقديم الطلبات في 13 أغسطس، وستُقبل الطلبات المكتوبة باللغة الإنجليزية فقط