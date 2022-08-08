زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ضرب زلزال بلغت قوته 6درجات على مقياس ريختر اليوم، بالقرب جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.

وأعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترًا إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا” .

مشيرةً إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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