شاهد.. لحظة انفجار صاروخ حوثي “باليستي” في صنعاء أثناء تجهيزه للإطلاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أفادت قناة الحدث في نبأ عاجل منذ قليل عن سماع دوي انفجارات في صنعاء باليمن إثر فشل الميليشيات الحوثية بنقل وإطلاق صواريخ باليستيا. وأضافت أن الصاروخ الباليستي انفجر أثناء محاولة نقله إلى شرق صنعاء تمهيدا لإطلاقه. وتابعت أن ميليشيات الحوثي حاولت نقل صاروخ باليستي داخل معسكر الحفاء قبل انفجاره. أخبار قد تهمك

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