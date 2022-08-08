شكرا لقرائتكم خبر عن النصر في ورطة.. العالمي ممنوع من تسجيل لاعبين في هذا التوقيت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين عن أزمة جديدة ضربت جدران النصر السعودي قد تمنعه من تسجيل اللاعبين في العام القادم.

النصر في موقف صعب بسبب نجمه السابق

أصبح نادي النصر، بصدد أن يعيش أوقاتًا عصيبة للغاية في يناير 2023، حسب ما تم ذكرته آخر المستجدات الصحفية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين

22 مليون ريال يتسببون في حرمان النصر من قيد اللاعبين في 2023

وبحسب ما أكده المحامي القانوني أحمد الجدي، فإن النصر لن يتمكن من تسجيل لاعبين جدد في يناير 2023، في حين عدم توصله إلى "تسوية" مالية مع جوليانو.

حيث يحتاج الأمر إلى سداد 22 مليون ريال لصالح اللاعب البرازيلي الذي فاز بالقضية أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم.

من هو جوليانو لاعب النصر السابق؟

لعب الدولي البرازيلي في صفوف النصر في عام 2018 وحتى 2020، قبل الرحيل صوب اسطنبول التركي دون إذن من الرياض.

وبعد الشكاوي التي قدمها الطرفين إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم " FIFA"، قرر الفيفا تغريم العالمي 22 مليون يورو.

تعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى - النصر × الوحدة.

الجولة الثانية - التعاون × النصر.

الجولة الثالثة - النصر × ضمك.

الجولة الرابعة - الباطن × النصر.

الجولة الخامسة - النصر × الاتحاد.

الجولة السادسة - ابها × النصر.

الجولة السابعة - النصر × العدالة.

الجولة الثامنة - النصر × الفيحاء.

الجولة التاسعة - الرائد × النصر.

الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

الجولة الحادية عشر - الخليج × النصر.

الجولة الثانية عشر - النصر × الطائي.

الجولة الثالثة عشر - الشباب × النصر.

الجولة الرابعة عشر - النصر × الإتفاق.

الجولة الخامسة عشر -الفتح × النصر.