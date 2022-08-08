أسعار الحديد تسجل انخفاضا ملحوظا.. والكشف عن سعر الطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تراجعت أسعار طن حديد التسليح محليًّا ولأول مرة منذ أشهر وبلغت 2500 ريال.
وسجلت الأسعار الجديدة في السوق المحلي أقل من 2550 ريالاً من غير الضريبة لبعض الشركات، فيما سجلت أخرى 2720 ريالاً.
وكان سعر طن الحديد تخطى أربعة آلاف ريال ثم جاء التراجع الحالي وسط حالة من التفاؤل بعودة الأسعار إلى الاستقرار.
ويرى البعض أن أحد أهم أسباب التراجع يعود إلى رفع نسب الفائدة عالميًّا لكبح التضخم الذي يهدف لاستقرار الأسعار، وانخفاض خام الحديد بعد انجلاء جائحة كورونا.
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