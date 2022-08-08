القضاء العراقي يدرس إقالة 73 نائبا لوقف الاعتصامات والاحتجاجات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قدم كبير القضاة بالعراق فائق زيدان، عرضا لتهدئة الأجواء في العراق يتمثل في إقالة 73 نائبا معارضا بالبرلمان العراقي.
وأعرب زيدان عن استعداده لإلغاء عضوية 73 نائبا معارضا للصدر في البرلمان، وقال في تصريحات صحفية: “أنه مستعد لصوغ تأويلات قانونية كما أعلن استعداده لتأويلات أخرى تسمح بعودة آخرين”.
لكن ومنذ بداية الاحتجاجات، كانت إجابة الصدر على الوسطاء حاسمة، إذ يقول إن احتجاجات التيار قامت عمليا بحل البرلمان، ولا قيمة اليوم لفكرة العودة إليه
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