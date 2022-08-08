السعوديه آل الجميح يستقبلون المعزين في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل الجميح التعازي والمواساة من المسؤولين والأقارب في فقيدهم عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح، الذي وافته المنية (الجمعة) الماضية.

والفقيد شقيق كل من إبراهيم (رحمه الله)، والدكتور خالد، وحصة، وفهد، وعبدالإله، ومنصور.

يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء بمنزل الأسرة الكائن بحي الأندلس جنوب القنصلية الليبية بجدة.