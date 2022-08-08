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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العوامل التي يجب أن تحتوي عليها أماكن الراحة الملائمة للعاملين.
وبيّنت الوزارة، أنه يجب أن تحتوي أماكن الراحة الصحيحة على مرطبات وسوائل كافية وتهوية وتبريد للمكان، إلى جانب منشورات توعوية وإرشادية وقياس دوري لحرارة الجو والرطوبة النسبية، وكذلك مساحة ملائمة لعدد العاملين.
ونصحت بتقسيم العمل لفترات والعاملين إلى مناوبات، وتوفير الماء البارد والمرطبات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على استشعار الخطر والإجراءات الوقائية، وتجهيز مكان العمل بالإسعافات الأولية اللازمة، والتنبيه على أخذ الكفاية من النوم ليلاً.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مرطبات وسوائل وتهوية.. “الموارد البشرية” توضح ما يجب توفيره بأماكن راحة العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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