︎
.
المناطق_واس
هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المنتخب السعودي بعد فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب، تحت 20 عاماً، في نسختها الثامنة، عقب تغلبه على المنتخب المصري بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في نهائي البطولة التي اختتمت اليوم الأحد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، متمنياً التوفيق للمنتخب المصري في المنافسات المقبلة.
وقدّم سمو رئيس الاتحاد العربي شكره وتقديره للجنة المنظمة وللاتحاد السعودي لكرة القدم ولجميع اللجان التي قدمت جهوداً كبيرة في سبيل نجاح هذه البطولة، متمنياً لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم كافة، مبدياً سعادته بـ “نجاح البطولة من جميع النواحي، واكتساب لاعبي المنتخبات العربية المشاركة كافة، خبرات ومعارف فنية مفيدة”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يهنئ المنتخب السعودي باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.