جامعة الإمام تحصد المركز الرابع في الدوري الثاني لمناظرات الجامعات بالمملكة

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المناطق-متابعات

حقق طلبة وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنجازاً جديداً بإحراز المركز الرابع في الدوري الثاني لمناظرات الجامعات بالمملكة الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية بالشراكة مع وزارة الرياضة.

يذكر أن الدوري يتكون من 12 فريقًا لمسار الجامعات و8 فرق للمسار العام، يتنافسون فيما بينهم للحصول على المراكز الأولى عبر مناظرات بين فريق مؤيد ومعارض لقضايا في مجال الرياضات الإلكترونية، وتفصل بينهم لجنة التحكيم، وافتتح الدوري بورشتي عمل بتاريخ 24-25 يوليو ثم تلتها المناظرات لمدة 8 أيام متتالية إلى تاريخ 2 أغسطس، في منطقة مطوري الألعاب

يشار إلى أن المسابقة التي أحرزت فيها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركز الرابع، تأتي انطلاقاً من سعي الجامعات السعودية إلى رعاية وتطوير نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية بدعمهم للأنشطة الرياضية الجامعية.

وتستهدف المسابقة، تمكين الطلبة، من الحصول إلى أعلى المراكز العالمية، وأن تصبح المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية وعالمية للرياضات الإلكترونية من خلال تنظيم البطولات المحلية والعالمية في الرياضات الإلكترونية، وتحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة وتنمية قدراتهم.

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Source almnatiq

