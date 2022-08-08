لماذا اختار تركي آل الشيخ الهلال لمواجهة ألميريا في مباراة الأبطال؟ (فيديو)

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كشف رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، السبب وراء اختياره نادي الهلال، لمواجهة فريقه الإسباني، بمباراة الأبطال، التي أقيمت بينهما مساء الأحد.

ونجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره ألميريا، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب بيرنلي بمدينة بريتون البريطانية؛ في مباراة الأبطال الودية، ضمن تحضيراتهما للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وقال تركي آل الشيخ، خلال تواجده في الاستديو التحليلي للمباراة، عبر قناة “روتانا خليجية”: “اختياري اللعب مع الهلال لأني بأكبر بالهلال”.

وأوضح تركي آل الشيخ: “اختياري اللعب مع الهلال أيضًا بسبب التسويق، لأن نادي الهلال هو الأكبر في المنطقة، وصاحب جماهير كبيرة، وأستطيع كسب جماهيرية كبيرة في المنطقة من اللعب معه”.

معالي المستشار تركي آل الشيخ: اختياري اللعب مع الهلال لأني “بأكبر بالهلال”@[email protected]@[email protected]_Arab #الهلال_الميريا

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Source akhbaar24

