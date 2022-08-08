انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان

︎ . المناطق_واس عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الأسترالية بيني وونغ ووزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا اليوم اجتماعاً ثلاثياً على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لوزراء خارجية الآسيان المنعقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع أن وزراء الخارجية أعربوا عن التزامهم بتعميق الشراكة الثلاثية لدفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الأمام، كما أكدوا التزامهم بالحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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