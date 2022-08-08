297 منشأة حكومية تقدم خدمات التأمين - #عاجل

قدر مجلس الضمان الصحي «ضمان»، عدد مقدمي خدمة التأمين الصحي من القطاع العام بأنه 297 منشأة، من ضمنها 199 مستشفى، و 84 مجمعا طبيا، في المقابل بلغ عدد مقدمي الخدمة المعتمدين من القطاع الخاص 5710 منشآت، من ضمنها 143 مستشفى، و 1255مجمعا طبيا. مقدمو الخدمة المعتمدون *القطاع العام ‏مستشفيات 199 ‏مجمع طبي 84 ‏المراكز الرئيسية لهيئة الهلال الأحمر السعودي 13 ‏مركز رعاية وتأهيل معوقين 1 ‏المجموع الكلي للقطاع العام 297 *القطاع الخاص ‏مستشفيات 143 ‏مجمع طبي 1255 ‏مركز جراحة اليوم الواحد 36 ‏صيدلية 3210 ‏محل نظارات طبية 935 ‏مختبرات تحليل 15 ‏مركز سماعات الأذن للمعوقين سمعياً 6 ‏مركز علاج طبيعي 42 ‏مركز تغذية 1 ‏مركز أطراف صناعية 2 ‏مركز أشعة 7 مركز تحسين النطق والسمع 13 مراكز بصريات عن بعد 1 ‏مركز غسيل كلوي 22 ‏مركز علاج نفسي 4 ‏مركز رعاية وتأهيل معوقين 3 ‏عيادة طبيب واحد/ خاصة 1 ‏مراكز رعاية منزلية 10 ‏مراكز الخدمات الإسعافية 2 ‏مراكز العيادات الطبية المتنقلة 1 ‏التأهيل الطبي 7 ‏المجموع الكلي للقطاع الخاص 5710



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