297 منشأة حكومية تقدم خدمات التأمين - #عاجل

مقدمو الخدمة المعتمدون
*القطاع العام
مستشفيات 199
مجمع طبي 84
المراكز الرئيسية لهيئة الهلال الأحمر السعودي 13
مركز رعاية وتأهيل معوقين 1
المجموع الكلي للقطاع العام 297
*القطاع الخاص
مستشفيات 143
مجمع طبي 1255
مركز جراحة اليوم الواحد 36
صيدلية 3210
محل نظارات طبية 935
مختبرات تحليل 15
مركز سماعات الأذن للمعوقين سمعياً 6
مركز علاج طبيعي 42
مركز تغذية 1
مركز أطراف صناعية 2
مركز أشعة 7
مركز تحسين النطق والسمع 13
مراكز بصريات عن بعد 1
مركز غسيل كلوي 22
مركز علاج نفسي 4
مركز رعاية وتأهيل معوقين 3
عيادة طبيب واحد/ خاصة 1
مراكز رعاية منزلية 10
مراكز الخدمات الإسعافية 2
مراكز العيادات الطبية المتنقلة 1
التأهيل الطبي 7
المجموع الكلي للقطاع الخاص 5710
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