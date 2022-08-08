مذكرة تفاهم مع المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين المركز والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة في مجال تنمية الغطاء النباتي، وتطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في منطقة الباحة، ومواءمة أهداف التنمية المشتركة، وكذلك العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م ومبادرة السعودية الخضراء، ما يعزز التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة الحياة.
وشملت مجالات التعاون والتفاهم التي نصَّت عليها المذكرة، عددًا من الموضوعات مثل مشاريع تنمية الغطاء النباتي، والتنسيق والتواصل حول مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، والتعاون وتوحيد الجهود في مجال تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في منطقة الباحة، وتبادل الخبرات والمعلومات لتسهيل تحقيق الأهداف المنشودة، ودراسة وتنظيم برامج وفعاليات سياحية مختلفة في المنطقة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي أبرمها المركز وتندرج في إطار جهوده؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية؛ للمشاركة الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
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